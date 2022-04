FOTO - Inter-Roma 3-1

Esame importante per la Roma, che va a San Siro contro un Inter in piena lotta Scudetto. Primo tempo difficile per i giallorossi, che dopo aver sfiorato il vantaggio con Mancini, subiscono la rete di Dumfries dopo una grande azione. Sul finale di tempo arriva il raddoppio di Brozovic con un gran destro che si va ad infilare sotto l'incrocio. Ad inizio ripresa il tris firmato Lautaro Martinez di testa dagli sviluppi di un corner. A 5 minuti dal termine accorcia le distanze Mkhitaryan. Questi i migliori scatti del match: