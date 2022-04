FOTO - Abraham riceve il premio dell’AIC come giocatore del mese di marzo: "È solo l'inizio"

Un mese di marzo straordinario per Tammy Abraham, che con ogni probabilità ha toccato il suo punto più alto con la doppietta contro la Lazio. Gol e prestazioni che gli sono valse il premio assegnato dall'AIC come "miglior giocatore del mese", che l'inglese, su Instagram, ha commentato così: "Grato per questo premio, è solo l'inizio"