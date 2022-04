Champions League: Manchester City e Liverpool in semifinale

Spagna contro Inghilterra: questo il confronto finale in Champions League. Dopo Real Madrid e Villarreal, avanzano alle semifinali anche Manchester City e Liverpool. Al Wanda Metropolitano finisce 0-0 il confronto tra i Citizens e l'Atletico Madrid, con i colchoneros in 10 (rosso a Felipe) e ben 12 minuti di recupero. Alla fine è l'undici di Guardiola che avanza, grazie all'1-0 dell'andata. Finisce 3-3 invece il confronto tra Liverpool e Benfica. Per i Reds gol di Konate e doppietta di Firmino, gli ospiti hanno risposto con Gonçalo Ramos, Yaremchuk e Darwin Nuñez.