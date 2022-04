Carvalho: "Mourinho sarà sempre lo Special One. Sta facendo un buon lavoro alla Roma"

TUTTOJUVE.COM - Ricardo Carvalho, ex calciatore che ha militato in vari top club come Real Madrid e Chelsea, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni del sito online. Il centrale difensivo si è soffermato anche su José Mourinho, con il quale ha disputato ben 292 partite in carriera.

Dopo l'esperienza al Marsiglia, come vice di Villas-Boas, che cosa stai facendo in questo momento?

"Ero il suo assistente in un club speciale e molto grande come il Marsiglia. E' stata la prima esperienza dopo aver appeso agli scarpini al chiodo, è stato molto bello e istruttivo. Sto trascorrendo questi giorni con la famiglia, mi sto occupando dei miei tre bambini. Loro mi avevano sempre seguito ovunque, anche in Cina. E sto cercando di rimanere il più aggiornato possibile su quel che succede nel mondo del calcio, ogni week-end seguo i migliori campionati del mondo. Naturalmente anche quello italiano, d'altronde c'è José (sorride ndr). Non potrei non seguirlo".

Sei rimasto molto affezionato a lui, d'altronde è stato l'allenatore che hai avuto per più anni.

"Sì, è vero. Ho vissuto con lui l'esperienza al Porto, dove abbiamo vinto la Champions, con il Chelsea e il Real Madrid. Questi sono stati i miei migliori anni, penso anche per José".

Per te, è fonte di ispirazione per il tuo attuale lavoro?

"Sì, perché mi ha sempre insegnato che per avere successo devi lavorare duro. Bisogna sempre imparare dai migliori, lui è uno di questi. Ma penso sia impossibile da imitare, semplicemente perché lui ha il suo stile ed io avrò il mio. Sarà sempre lo Special One".

Tornando a Mourinho, come stai giudicando il suo lavoro quest'anno alla guida della Roma?

"Non penso sia felice, lo è solo quando vince (sorride ndr). Sta facendo un buon lavoro, la Roma è una bella sfida per lui. Il suo obiettivo, sicuramente, sarà quello di vincere con i giallorossi. La Serie A non è semplice, in questo momento ci sono squadre più forti come Milan, Inter, Juventus e Napoli. Un allenatore come José lo apprezzi perché vuole sempre di più, l'anno prossimo lotterà di più per il campionato".

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE