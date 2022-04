Bruno Conti: "Maradona mi chiese di andare al Napoli, ma non avrei mai lasciato la Roma"

RAI 1 - Bruno Conti, leggenda della Roma, è stato ospite del programma "I soliti ignoti", trasmesso su Rai 1. Il sessantasettenne ha parlato della sua autobiografia, intitolata "Un gioco da ragazzi", ma ha anche risposto ad una curiosità del conduttore Amadeus. Queste le sue dichiarazioni: "Ho accettato di scriverla per lasciare una testimonianza ai giovani anche sui valori della vita. Oggi si vuole tutto e subito, si va troppo veloce, ho voluto raccontare la mia infanzia, la mia famiglia, mamma e papà che hanno cresciuto sette figli con quel poco che avevano. Ho raccontato il divertimento e i veri valori della famiglia. Parla della mia gande Roma, le gioie e le delusioni, poi ci avviciniamo ai 40 anni dalla vittoria del Mondiale. C'era il silenzio stampa in quei giorni, ci sono tanti aneddoti che ho voluto raccontare".

Sulla possibilità di lasciare Roma.

"Voglia di giocare all'estero? Non l'ho mai avuta. Quando giocavo nella Roma e c'era il saluto prima della partita, in un abbraccio con Maradona mi ha chiesto di andare a giocare al Napoli. Ma non avrei mai lasciato la Roma".