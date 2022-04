Bodø/Glimt-Roma, 100esima presenza per Karsdorp con la maglia giallorossa (FOTO)

Bodø/Glimt-Roma, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League, rappresenta per Rick Karsdorp un grande traguardo. Schierato da Mourinho dal primo minuto, il treno giallorosso ha così raggiunto la sua 100esima presenza con la maglia di questo club. Arrivato nel 2017, l’olandese ha disputato 75 partite in Serie A, 4 in Coppa Italia, 2 in Champions League, 10 in Europa League e 9 in Conference League (preliminari compresi). Anche la Roma ha voluto celebrare il terzino su Twitter.