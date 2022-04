Bodo Glimt-Roma, la 'versione' norvegese del post partita: mani al collo di Nuno Santos a Knutsen

Ulteriori dettagli sul post partita decisamente caldo di Bodo Glimt-Roma arrivano dalla Norvegia. La versione di casa parla di uno schiaffo da parte di Nuno Santos che avrebbe poi "tentato di strangolare" (traduzione testuale) il tecnico del Bodo, Kjetil Knutsen, che a quel punto, si scrive, "ha dovuto difendersi". Il preparatore dei portieri della Roma avrebbe atteso l'arrivo dell'allenatore avversario, con i calciatori chiusi nello spogliatoio, dopo che già in partita c'erano stati momenti di tensioni tra le panchine. Come riportano i media norvegesi, la Roma e Mourinho non hanno voluto commentare la versione del Bodo.

(aftenposten.no)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE