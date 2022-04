Aurier: "Mourinho ti ascolta, è un vincente. Al Tottenham Sacramento non aveva un buon rapporto con lo spogliatoio..."

L'ex terzino del Tottenham Serge Aurier, ora al Villarreal, in un'intervista al quotidiano inglese è tornato a commentare anche la sua avventura con la maglia degli Spurs con José Mourinho in panchina. "Il calcio è diverso rispetto a 10 anni fa. È ancora un grande allenatore, ma alcune cose sono evolute. A volte i giocatori hanno bisogno di più amore e attenzione. Non lo dico per José, ma per il suo assistente - le sue parole -. Joao (Sacramento, che è stato il vice di Mourinho al Tottenham e anche alla Roma fino a gennaio, ndr) è un duro e non aveva un buon rapporto con lo spogliatoio, per questo tutto è peggiorato. Mancava una buona comunicazione. Era una delle sue prime esperienze e gli mancava calma con i giocatori".

"Un giorno abbiamo discusso, ma riguardava una questione tattica. Non ero felice delle sue decisioni e sono andato nel suo ufficio per parlare. Potevo parlargli senza problemi perché gli piacciono i giocatori onesti. Il giorno successivo il problema era risolto. Mi piace perché Mourinho ti ascolta e poi ti dice cosa pensa - ha aggiunto -. A volte vuoi ucciderlo, ma poi lo ami perché il suo carattere è quello di un vincente nato e mi identifico molto in lui".

(The Telegraph)