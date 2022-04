AS Roma: uova di Pasqua ai bambini della città

Ancora una volta la Roma è socialmente impegnata nella comunità: questa volta, in occasione delle festività pasquali, il club ha consegnato uova per i bambini della città. La nota del club giallorosso:

Una Pasqua dolce per chi ne ha bisogno. L'AS Roma scende in campo per regalare un sorriso ai suoi piccoli tifosi in vista delle festività pasquali.

Attraverso la collaborazione con ICAM – che ha fornito gratuitamente le uova – il Club ha consegnato uova e ovetti di Pasqua giallorossi per i bambini della città.

La donazione è avvenuta presso diversi punti, tra cui Roma Club e parrocchie della Capitale, che avevano aderito alla raccolta dei beni di prima necessità per la popolazione ucraina e in cui, per oltre tre settimane, la comunità romana ha potuto consegnare materiale di conforto.

Tanti i piccoli romani che sono stati coinvolti nell’iniziativa insieme a Romolo, per rendere ancora più magica l’atmosfera del momento.

Le consegne sono avvenute tra l’11 e il 13 aprile presso questi punti: la sede AIRC dell’EUR, Unione Tifosi Romanisti, Parrocchia San Stanislao, Parrocchia San Giovanni Maria Vienney, Parrocchia San Luca, Roma Club Testaccio, Parrocchia Sant'Ignazio di Antioca, Asd Hill 23, Asd Cinecittà Bettini, Asd physical village, Asd Roma VI.

(asroma.com)

