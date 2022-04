AS Roma: consegnati i beni di prima necessità raccolti per la popolazione ucraina

Continua l'impegno sociale della Roma, questa volta per aiutare la popolazione ucraina dopo l'invasione della Russia che risale a fine febbraio. Il comunicato del club:

Prosegue l’impegno dell’AS Roma a sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Nel pomeriggio di oggi il Club ha consegnato alla Protezione Civile quanto donato per migliaia di famiglie e bambini ucraini presso i diversi punti raccolta organizzati in seguito allo scoppio del conflitto.

I tifosi giallorossi - attraverso il network attivato dall’AS Roma - hanno mostrato prontamente il proprio sostegno rispondendo in modo estremamente positivo alla call to action del Club. Grazie al loro indispensabile contributo sono stati raccolti beni di prima necessità concordati con UNHCR, come indumenti per adulti e bambini, giocattoli e alimenti non reperibili, medicinali e materiale didattico.

I punti di raccolta - attivi per oltre tre settimane - sono stati gli AS Roma Store, le parrocchie, i Roma Club, le ASD, le sedi della Società dell’Eur e di Trigoria.

La consegna è avvenuta alla presenza di Francesco Pastorella, direttore del Sustainability and Community Relations Department, Giuseppe Napolitano, direttore del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale, e Carmelo Tulumello, direttore dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile.

I beni verranno distribuiti per conto della Protezione Civile presso gli alloggi della città di Roma che accolgono i bambini ucraini.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE