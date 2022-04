As Roma, all'asta le maglie di Mkhitaryan, Smalling, El Shaarawy e Cristante: il ricavato sarà devoluto in favore dei tifosi disabili (FOTO)

Nuova splendida iniziativa intrapresa dalla Roma: il club giallorosso, non nuovo a questo tipo di progetti, mette all'asta nuove maglie. Fra queste quella indossata da Chris Smalling in Roma-Bodo/Glimt e quella indossata da Mkhitaryan in casa del Trabzonspor. Disponibili anche la casacca indossata da Cristante in Roma-Trabzonspor e da El Shaarawy in Napoli-Roma Come spiegato sul profilo Twitter del club di Trigoria "con il ricavato il Club predisporrà un servizio navetta per accompagnare i tifosi disabili per le partite all'Olimpico".

? Nuove aste al via: ci sono anche le maglie indossate da Smalling in Roma-Bodo e da Mkhitaryan in casa del Trabzonspor! ➡️ https://t.co/0e9u9LA9vO ? Con il ricavato il Club predisporrà un servizio navetta per accompagnare i tifosi disabili per le partite all'Olimpico ?️ pic.twitter.com/aHj4xjt9Vi — AS Roma (@OfficialASRoma) April 23, 2022