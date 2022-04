Agostini: "Osimhen ha qualcosa in più di Abraham"

RADIO MARTE - Lunedì alle ore 19 andrà in scena la sfida tra Napoli e Roma, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Massimo Agostini, doppio ex della partita, ha parlato in esclusiva durante la trasmissione Radio Marte Sport Live. Il cinquantottenne inoltre ha espresso la sua opinione sul confronto tra Osimhen ed Abraham. Questo uno stralcio delle dichiarazioni: "Napoli-Roma? È una bella sfida. Il Napoli è ancora in corsa, lo stop con la Fiorentina non deve inficiare la corsa. Nulla è perso, ci sono ancora 6 partite e come è successo al Napoli, anche le altre possono fermarsi. Lunedì assisteremo ad una bella partita perché entrambe stanno bene, ed hanno due attacchi meravigliosi. Come caratteristiche, Osimhen ha qualcosa in più di Abraham. Può ancora migliorare, ma nel gioco a campo aperto Osimhen è più forte”.

