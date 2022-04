Ag. Tedesco: "In passato c'è stato un contatto con la Roma"

Francesco Romano, agente di Domenico Tedesco, attuale tecnico del Lipsia e prossimo avversario dell'Atalanta in Europa League, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare svelando un retroscena di mercato che riguarda anhe la Roma: Futuro in Serie A? È una sua ambizione, ne abbiamo parlato: ha l'Italia nel cuore e il suo interesse di confrontarsi con il campionato italiano è forte. Magari grazie al Lipsia potrebbe ambire a qualche panchina di prestigio in Italia. Ammira molto Gasperini. Genoa? Non entrerei nel merito di cose che non sono andate in porto. Le genovesi? In precedenza c'era stato un contatto anche con la Roma, qualche anno fa".

(Sky Sport)