Ag. Spinazzola: "Il suo rientro? È stato posticipato perché ha voluto lavorare di più per tornare al massimo"

DAZN - Dopo aver parlato ai microfoni di Sky Sport, il procuratore di Leonardo Spinazzola, Davide Lippi, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, come fatto anche dal giocatore stesso, durante il programma Supertele, condotto da Pierluigi Pardo: "Spinazzola è mancato a tutti noi. Lui è un ragazzo straordinario che non ha mai perso il sorriso. Ha una forza pazzesca. L'infortunio è stato molto grave ed è arrivato nel momento più importante della sua carriera. Rivederlo con il sorriso che aveva oggi e con la sua forza interiore è una cosa speciale. Si merita il meglio e sono sicuro che tornerà più forte di prima. Ha lavorato nove mesi in una maniera pazzesca ed il fatto che siano passati un pochino di giorni in più prima del suo recupero a tempo pieno è dovuto al fatto che ha voluto lavorare ancora di più per tornare al massimo. Lui è pazzesco".