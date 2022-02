VIDEO - Pinto tuona sui calciatori accostati alla Roma a gennaio: "Danilo, Moutinho, Xhaka, Kamara e Grillitsch... Tutte bugie!"

Un Tiago Pinto in stile fiume in piena quello che ha risposto oggi alle domande dei cronisti presenti nella sala stampa di Trigoria. Il General Manager giallorosso ha voluto precisare le cose in merito alle voci di mercato che si sono susseguite durante l'ultima sessione. "Tutte bugie", come le definisce, le indiscrezioni sui vari Danilo Pereira, Florian Grillitsch, Boubacar Kamara, Joao Moutinho e Granit Xhaka.