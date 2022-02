VIDEO - Pinto smentisce le voci su Diawara: "Non è vero che ha bloccato il terzo acquisto"

Nella conferenza stampa di fine mercato tenutasi oggi a Trigoria, Tiago Pinto ci tiene a sfatare un mito: si tratta di quello relativo alla posizione di Amadou Diawara, che a detta di molti avrebbe impedito alla Roma di effettuare un terzo acquisto rifiutando le destinazioni propostegli. Il dirigente giallorosso smentisce così le voci sulla questione: "Se non c'è la voglia di tutte le parti in causa le cose non si fanno, ma per me è importante dire che non è vero che un terzo acquisto non è venuto perché Diawara non è andato via".