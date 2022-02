VIDEO - Pinto secco su Zaniolo: "Se rimarrà? Nessuno può garantirlo"

E' forse il passaggio più discusso della conferenza stampa a chiusura del mercato di Tiago Pinto: quello su Nicolò Zaniolo. A specifica domanda sulle garanzie che si sentisse di fornire in merito alla permanenza del classe '99 per la prossima stagione, il General Manager della Roma ha risposto così: "Non posso garantirlo io, né nessun altro".