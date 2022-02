Brutta disavventura per il centrocampista della Lazio Toma Basic. Il giocatore si trovava in zona Parioli e stava raggiungendo il ristorante “Johnny Micalusi” per un pranzo con i compagni di squadra quando ad un tratto un uomo lo ha minacciato puntandogli una pistola. Il croato è stato costretto a dare al malvivente l'orologio Rolex Daytona d'oro che aveva al polso. La Polizia di Stato sta già indagando l'accaduto insieme al commissariato Villa Glori.

(ansa)