Watford: esonerato Ranieri dopo il ko con il Norwich

L'ultimo ko è stato fatale e Claudio Ranieri chiude l'ultima esperienza in Premier League con largo anticipo. L'ex allenatore della Roma è stato infatti esonerato dal Watford. Fatale la sconfitta casalinga per 3-0 subita dal Norwich. Ranieri aveva preso l'incarico lo scorso ottobre senza però riuscire a risollevare il club della scuderia Pozzo, penultimo in classifica con 14 punti.

Parole di riconoscenza, quelle del club, rivolte al tecnico romano. "Il board riconosce Claudio come un uomo di grande integrità e onore, che sarà sempre rispettato qui a Vicarage Road per il suo impegno nel guidare la squadra con dignità".

(watfordfc.com)

