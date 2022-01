VIDEO - Sergio Oliveira: "Qui ci sono giocatori di personalità, sono uno in più"

Dal Porto alla Roma, dalla conferenza al campo: questo il percorso di Sergio Oliveira, che già domenica potrebbe debuttare in giallorosso in occasione della sfida contro il Cagliari."Ho 29 anni, ho già dimostrato il mio valore nel calcio, arrivo in un'età matura in cui sento anche la responsabilità di aiutare la Roma. Voglio fare del mio meglio sia dentro sia fuori il campo - ha detto in conferenza stampa -. Sul tema della personalità, è normale che il mister faccia così perché è abituato a vincere e a giocare sempre con grandi calciatori. La Roma ha grandi giocatori, con personalità, mi sento uno in più, che arriva qui per aiutare e tutti insieme per crescere e raggiungere gli obiettivi che questa squadra e questo gruppo merita".