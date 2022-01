VIDEO - Sergio Oliveira: "Grato al Porto, qui perché amo le sfide"

"Sono un calciatore a cui piacciono le sfide, sono grato al Porto e al suo allenatore per avermi portato a questi livelli. Venivamo da un periodo di 5 anni insieme, alla fine della scorsa stagione, la migliore a livello collettivo e individuale, avevo voglia di una nuova sfida - racconta in conferenza stampa Sergio Oliveira, nuovo centrocampista della Roma arrivato dal Porto in prestito con diritto di riscatto -. Non ho paura di arrivare qui in prestito perché voglio dimostrare il mio valore sia in allenamento sia in partita per poter restare qui più a lungo".