VIDEO - Mourinho: "Spinazzola? Da pazzi pensare di rientrare a novembre..."

Alla vigilia di Roma-Cagliari José Mourinho fornisce anche un aggiornamento sulle condizioni di Leonardo Spinazzola, alle prese con il recupero dall'infortunio subìto durante gli Europei. "Mi piacerebbe sapere chi è stato il fenomeno che ha deciso ad agosto che Spinazzola a novembre sarebbe rientrato con la squadra. Qualche pazzo che ha deciso di scrivere o di dire a qualcuno di scrivere, ma sicuramente due pazzi...", le parole del tecnico giallorosso.

"L'ha detto lui? Anche lui è un pazzo (ride, ndr). È stato iperottimista, informato da qualcuno che magari avrà voluto motivarlo ma lo ha fatto nel senso contrario. È una lesione difficile e impossibile da recuperare in pochi mesi. Ogni settimana che passa dopo quella data lì sembra una settimana di più, deve stare tranquillo. Dal primo giorno in cui sono arrivato a Roma ho pensato di non avere Spinazzola in questa stagione, quindi dopo ogni partita in cui arriva migliorato sono contento - ha aggiunto -. Se rientrerà a metà aprile o il 1° maggio sarò contento. In ogni momento in cui arriverà sarò contento perché è una lesione troppo difficile da recuperare e il percorso non è mai una linea retta, ma è fatto da alti e bassi continui. Per questa ragione sono tranquillo. Lui è quello che soffre di più, ma gli dico sempre che manca un giorno di meno o un allenamento di meno. Capisco la domanda, perché c'è curiosità, ma qui dentro con lui lavoriamo con tranquillità e cerchiamo di trasmettergli il messaggio corretto: tranquillo, piano piano e vediamo".