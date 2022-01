VIDEO - Mourinho: "Non pensavo fosse possibile Oliveira. È multifunzionale, ma non è un regista"

Maitland-Niles e Sergio Oliveira: in conferenza stampa, alla vigilia di Roma-Cagliari, José Mourinho ha parlato dei due arrivi in casa giallorossa, in particolare del centrocampista."Non ho mai pensato che sarebbe stato possibile prendere Sergio Oliveira a queste condizioni di prestito. Non era un nome che ho messo sul tavolo perché conoscendo il nostro profilo di mercato a gennaio e l'importanza di Sergio, che giocava in una squadra per vincere il campionato e l'Europa League come il Porto...Non pensavo fosse possibile, quando Pinto ha parlato come di una possibilità vera, ovviamente ho detto subito di sì non perché lui è un regista o perché è un centrocampista 'posizionale' in grado di migliorare l'organizzazione della squadra - ha spiegato -. No, è un giocatore diverso, con un carattere, una mentalità e una personalità di cui abbiamo bisogno. Conosco bene la sua mentalità, per la sua personalità e per come si comporta in campo pensavo fosse importante per noi. È un giocatore multifunzionale, che sa giocare, sa arrivare in attacco e tira anche da fuori, che ha esperienza e ci migliora".

"A poco a poco miglioriamo la rosa e le opzioni, per noi questa finestra di mercato è stata positiva, abbiamo preso giocatori prima di tutto presto, perché il mercato chiude il 31 gennaio e abbiamo chiuso subito per merito del direttore. E poi migliorano tanto le nostre opzioni. Finora abbiamo fatto 7 mesi solo con un terzino destro, era un dramma ogni volta che Karsdorp aveva qualche problema, e con l'Inter abbiamo messo una formazione sbilanciata per l'assenza di un terzino destro. Maitland-Niles ha giocato con la Juve senza problemi, può giocare anche a sinistra e può darci una mano in alcune posizioni anche difendendo a tre - ha aggiunto -. Oliveira può fare tutto, non è un regista, non è il giocatore giusto per giocare da solo davanti alla linea difensiva ma può fare tutto. Per il nostro profilo di rosa è importante migliorare le opzioni a poco a poco e i loro arrivi ci danno equilibrio. Abbiamo 6 mesi davanti, speriamo di andare avanti in Conference, ci saranno tante partite da giocare, con il loro arrivo e le uscite di giocatori che hanno giocato poco. Per noi è importante avere queste opzioni".