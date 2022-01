VIDEO - Mourinho: "Mercato positivo, non mi aspetto un terzo acquisto"

Dopo due sconfitte consecutive, la Roma domani ospita il Cagliari all'Olimpico e, alla vigilia del match, José Mourinho ha affrontato in conferenza stampa anche il tema mercato: "Sono contento perché conosco il profilo del mercato che possiamo fare, riconosco e ringrazio lo sforzo della società e il lavoro fatto dal direttore per migliorare la rosa. Sono intelligente, equilibrato ed emotivamente controllato, abbiamo fatto un buon mercato in funzione di ciò che siamo. Fare mercato è complicato per tutti, anche per chi ha tanti soldi da spendere, immaginate per noi che dobbiamo fare le cose in modo equilibrato. Ma abbiamo preso due giocatori in prestito, giocatori che sono già pronti per giocare quando di solito a gennaio si prendono giocatori non pronti e si aspetta per altre opzioni, sono due opzioni che migliorano il profilo della rosa. Sergio Oliveira può giocare nelle tre posizioni del centrocampo, Maitland-Niles terzino su entrambe le fasce e ala nel sistema a 3. Se pensiamo a quanto hanno giocato Calafiori, Mayoral e Villar, rapportandoli in termini di minutaggio a quanto possono giocare Oliveira e Maitland-Niles, per noi è un miglioramento".

"Un terzo acquisto? Non me lo aspetto, penso che abbiamo fatto il possibile e Tiago Pinto ha fatto presto - ha aggiunto -. Ha fatto il più presto possibile, siamo al 15 gennaio e abbiamo i nostri due giocatori, in questo sono contento per com'è andata".