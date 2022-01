VIDEO - Maitland-Niles si presenta: "Sono polivalente, rapido e con una buona lettura del gioco"

"Ritengo di essere un giocatore polivalente, di buona corsa e con molta energia in campo. Sono rapido, forte, abile tecnicamente e con una buona lettura del gioco - così Maitland-Niles presenta le sue caratteristiche in conferenza stampa a Trigoria - . Adesso si tratta di mettere in pratica tutte queste qualità affinché le mie prestazioni siano sempre di un livello elevato".

"Posso migliorare la regolarità di rendimento che mi permetta di avere sempre ottime prestazioni, di non accontentarmi di prestazioni sufficienti e di far sì che ogni azione possa essere incisiva", ha aggiunto sui fattori da migliorare.