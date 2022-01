VIDEO - Maitland-Niles: "Dobbiamo cambiare mentalità, io e Sergio Oliveira possiamo aiutare"

Ainsley Maitland-Niles, dopo l'esordio in Roma-Juventus, si presenta anche in conferenza stampa. L'esterno, che può giocare anche a centrocampo, ha commentato la sfida dell'Olimpico e i 7 minuti in cui la Roma ha subìto la rimonta bianconera: "Gli alti e bassi fanno parte del calcio, quei 7 minuti ci sono costati cari e la vittoria. C'è stato un calo di concentrazione. Dobbiamo lavorare in questo senso per cambiare la nostra mentalità, per avere la regolarità e la concentrazione per 90' più gli eventuali minuti di recupero. Si raggiunge questo obiettivo solo lavorando tutti insieme".

"Mentalità vincente? Sono convinto che sia io che Sergio Oliveira abbiamo la capacità di trasmettere questa volontà e di aiutare la squadra per poter tutti insieme vincere le partite - ha aggiunto parlando anche dell'altro arrivo in casa Roma, Sergio Oliveira - . Il calcio consiste in questo: vincere le partite, è quello che ci chiede il club e il mister. Se non vinciamo non siamo contenti, motivo per il quale dobbiamo tornare a vincere il prima possibile per tornare a sorridere e ad essere felici".