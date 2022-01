Un altro centrocampista in arrivo: risale Kamara

Il mercato della Roma non finisce qui. Tiago Pinto finora ha fatto un ottimo lavoro, il 12 gennaio ha chiuso le sue priorità, aggiungendo alla rosa di Mourinho un terzino destro e il centrocampista inseguito dalla scorsa estate. Ma considerati i giocatori in uscita e quelli che potrebbero ancora uscire (in particolare Diawara), potrebbe arrivare anche un terzo acquisto, ancora in prestito. Un centrocampista più che un difensore centrale. Il direttore generale è al lavoro. Difficile portare a Roma Ndombelé, che il Tottenham ha messo in uscita e che intermediari hanno offerto alla società giallorossa. A Mourinho non dispiace, ma guadagna 10 milioni a stagione (cinque da gennaio sarebbero a carico della Roma) e il Tottenham ne ha spesi 40 per acquistarlo. Più facile arriva a Kamara, che va in scadenza a giugno con il Marsiglia. Il centrocampista non ha intenzione di rinnovare il contratto e sarà libero, tra qualche settimana, di firmare con il suo nuovo club. Oltre alla Roma in Italia, Kamara piace molto anche in Inghilterra, con Newcastle e West Ham in pole.

(corsport)