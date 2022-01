Stadio Olimpico, on. Zanettin: "L'intitolazione a Paolo Rossi? Mi sembrava doveroso proporre l'idea"

GLIEROIDELCALCIO.COM (F. BARANELLO) - Lo stadio Olimpico intitolato a Paolo Rossi? Contrari i romani, romanisti e laziali, e favorevoli il resto d’Italia. L’idea divide…almeno sembra. Il 30 dicembre u.s., con 387 voti a favore, la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna, di fatto, il governo a valutare la possibilità di intestare a Paolo Rossi lo stadio Olimpico di Roma.

Primo firmatario della proposta è il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin. Noi lo abbiamo raggiunto e abbiamo cercato di capire le ragioni alla base della sua proposta.

Onorevole Zanettin, come nasce l’idea di portare all’attenzione del governo la possibilità di intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi?

L’idea nasce da una felice intuizione di Gabriele Gravina, Presidente della Federcalcio, e di Federica Cappelletti, la vedova di Paolo. Io sono il deputato eletto nel collegio di Vicenza. Negli anni in cui Paolo ha indossato la maglia del Lanerossi Vicenza, avevo l’abbonamento nella curva sud dello stadio Menti. Ho avuto la fortuna di assistere dagli spalti dello stadio agli straordinari campionati del 1976/1977 e 1977/1978. Poi negli anni della maturità ho conosciuto di persona Paolo Rossi e ne sono diventato amico. Ho ritenuto quindi doveroso, per il ruolo istituzionale che ricopro, e per il sincero affetto, che mi legava all’uomo e allo sportivo, tradurre l’idea di Federica in una proposta di legge, che ho depositato alla Camera dei Deputati. Ho presentato quindi un ordine del giorno, che pochi giorni fa e stato votato, pressoché all’unanimità, dall’assemblea di Montecitorio.

Come risponde a chi, pur apprezzando e amando Paolo Rossi, è contrario all’intitolazione…

Rispondo con la parole di Gianni Infantino, Presidente della FIFA, la massima autorità mondiale del calcio: “Non esiste essere contrari a Pablito, dobbiamo sostenere l’idea di intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi. Nessuno come lui ha avuto l’impatto che ha avuto sugli italiani all’estero”.

Ci sono buone possibilità che il governo possa decidere di intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi? Insomma come andrà a finire secondo lei?

Io ovviamente spero che il progetto vada in porto e che tutti alla fine possano comprendere l’alto valore morale e politico di questa iniziativa.

