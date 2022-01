Spinazzola, ecco i piani del rientro: controllo a febbraio, in campo in primavera

GAZZETTA.IT (C. ZUCCHELLI) - Leonardo Spinazzola, il giallo delle dichiarazioni del professor Ferretti, l’attesa per un rientro che ormai (e il giocatore lo ha interiorizzato) non ha una data precisa. La tabella è questa: ancora qualche giorno di lavoro a Trigoria, visita entro febbraio con il professore che lo ha operato sette mesi fa, nuovo piano di lavoro. L’idea è quella di rientrare a primavera per poi prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, quella in cui si vedrà il vero Spinazzola. Il piano del club e del giocatore è questo, Mourinho lo ha confermato qualche settimana fa e lo sanno bene anche a Coverciano. Per questo l’intervista di ieri del professor Ferretti a una radio romana, Nsl, ha creato un imbarazzo diplomatico che si è risolto nel giro di poche ore. [...]

In realtà, sentendo l’audio, il concetto di Ferretti è un altro: ora Spinazzola si sta allenando, non sa quando tornerà, ma non è sbagliato pensare che il vero Leonardo, quello al 100%, si vedrà non prima del prossimo anno. Parole profondamente diverse da quelle emerse in un primo momento e questo ha tranquillizzato tutti.

Anche perché in questo momento Spinazzola ha bisogno di serenità. Pensava di rientrare prima, novembre era un modo per motivare se stesso, ma magari anche lui non credeva che ci volessero otto, nove o dieci mesi. Una volta capito che la strada sarebbe stata lunga e tortuosa, Leo si è messo l’anima in pace e sta lavorando ogni giorno, saltando persino le vacanze, per non perdere un secondo. Pagherebbe di tasca sua per dare una mano ai compagni a conquistare il Mondiale, ma sa che non può far altro che tifare da lontano. [...]

