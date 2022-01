Spinazzola, c'è il conto alla rovescia: attesa per l'ok del professor Orava

Il countdown per il ritorno in campo di Leonardo Spinazzola è partito. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivate a Roma il professor Sakari Orava, il chirurgo finlandese che la scorsa estate l'ha operato al tendine d’achille sinistro. Se darà l’okay definitivo, allora Spinazzola potrà tornare finalmente a giocare, a quasi sette mesi dall'infortunio che gli ha negato la fase finale degli Europei e metà stagione con la Roma. Una volta avuto il via libera, per vederlo in campo bisognerà aspettare ancora almeno un paio di settimane.

(Gasport)