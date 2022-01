Shomurodov galvanizzato nei secondi tempi: 10 dei 12 gol realizzati tra Genoa e Roma sono arrivati nella ripresa

Ottimo impatto di Eldor Shomurodov in Roma-Lecce, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L'uzbeko, entrato al 64', ha realizzato la rete del definitivo 3-1 al minuto 81. Da quando è arrivato in Italia il giocatore ha un ottimo feeling nelle seconde frazioni di gioco: 10 dei 12 gol, ovvero l'83%, sono arrivati infatti nei secondi tempi.

83% - 10 dei 12 gol realizzati tra tutte le competizioni da Eldor Shomurodov (83%) dal suo arrivo in Italia nell'ottobre 2020 sono arrivati nei secondi tempi. Tramonto.#CoppaItaliaFrecciarossa #RomaLecce — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) January 20, 2022