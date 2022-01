Serie A: assemblea di Lega con tutti i club presenti. Blandini eletto nuovo consigliere indipendente

Ha preso il via in presenza, in un hotel di Milano, l'assemblea dei club di Serie A, con tutte le società presenti. All'ordine del giorno dell'assemblea tra gli altri il tema governance, con la Lega che deve adeguare il suo statuto ai nuovi principi informatori della Figc entro il 31 gennaio per evitare il rischio di un commissariamento da parte della Federcalcio. Si discuterà poi delle "delibere in ordine alla gestione della pandemia" e dall'elezione del membro indipendente del Consiglio di Lega.

La Lega Serie A riunita in Assemblea in un hotel di Milan ha eletto il nuovo consigliere indipendente dopo l'uscita di Maurizio Casasco. Si tratta, a quanto apprende l'agenzia di stampa, dell'ex Siae Gaetano Blandini che ha ottenuto 12 voti.

