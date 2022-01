Sassuolo, Dionisi: "Fatico a vedere Mourinho come collega"

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ad AM, inserto di Tuttosport e Corriere dello Sport. Tra i veri temi trattati, si è soffermato anche sulla figura di Mourinho: "Sfruttai i mesi senza squadra per studiare e trascorsi anche tre giorni a seguire gli allenamenti di Guardiola a Monaco. Delle sedute di Pep mi impressionarono l’intensità e la sua partecipazione nell’allenamento. Faccio ancora fatica a vederlo come un college, Guardiola. E la stessa cosa mi è capitata con Mourinho. In Roma-Sassuolo lui era alla millesima panchina, io alla terza in Serie A".