Roma-Lecce, 100esima presenza per Mkhitaryan con la maglia giallorossa. L'armeno festeggia fornendo anche l'assist a Shomurodov

Roma-Lecce segna un grandissimo traguardo per Henrikh Mkhitaryan. L'armeno, entrato in campo nel secondo tempo, ha infatti toccato quota 100 presenze con la maglia giallorossa. In campionato ha disputato 77 partite in campionato, 2 in Coppa Italia, 5 in Conference League (playoff compresi) e 16 in Europa League (preliminari compresi). Nel match di oggi ha fornito anche l'assist per la rete del 3-1 realizzata da Shomurodov.