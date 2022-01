Roma Cares: prosegue l'iniziativa "Calcio con il cuore"

La Roma torna a promuovere un progetto lanciato nel 2018 e lo rende noto tramite un comunicato sul proprio sito.

"L’AS Roma, con la collaborazione di Roma Cares, torna a promuovere “Calcio con il cuore”. Il progetto, inaugurato nel 2018 e portato avanti in questi anni, è rivolto alle scuole calcio e alle associazioni sportive dilettantistiche della Capitale, con l’obiettivo di coinvolgere le realtà locali in un percorso di formazione sulle manovre di primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore. Anche il recente episodio avvenuto allo stadio Olimpico, il 13 dicembre scorso, in occasione della partita di Serie A Roma-Spezia, quando un giovane tifoso fu colpito da un grave malore, ha dimostrato quanto la tempestività dei soccorsi possa rivelarsi fondamentale per salvare una vita. Così operatori certificati si occuperanno di tenere lezioni di facile apprendimento per i bambini e gli istruttori delle scuole calcio coinvolte, ponendo in essere alcune esercitazioni pratiche sulle manovre salvavita e impartendo loro nozioni di primo soccorso. Le scuole inserite nel programma sono e saranno dotate di nuovi defibrillatori per il cui utilizzo è previsto un corso di abilitazione rivolto a cinque operatori segnalati dalle singole strutture. Il Club, che da sempre si impegna nel campo della salute, in questo modo offre l’opportunità ai giovani allievi di avviare dei percorsi utili a confrontarsi con situazioni di emergenza e apprendere le misure salvavita essenziali da applicare."

(asroma.com)

