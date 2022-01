Porto, Conceiçao su Sergio Oliveira: «Pronto per la Roma? Chiedetelo a Mourinho e Pinto...»

Nessuna possibile anticipazione su un trattativa data per conclusa, anzi una risposta stizzita alle voci di mercato. Sergio Conceiçao chiude con la stampa portoghese la questione Sergio Oliveira, in procinto ormai di passare alla Roma. L'allenatore del Porto ha affrontato l'argomento nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia del match di Taça do Portugal contro il Vizela: "Se Sergio Oliveira è pronto o meno per la Roma bisogna chiederlo a José Mourinho o Tiago Pinto, perché hanno già parlato di lui. - le sue parole - Non dovete chiedermi cose del genere. Sono un allenatore di calcio, alleno i giocatori che sono a disposizione e al momento Oliveira è sotto contratto con il Porto. Non ho nient'altro da aggiungere".