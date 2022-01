Offerto Joao Mario. Ma il cartellino costa 10 milioni

Prosegue il mercato in casa Roma. Maitland–Niles rimane il primo obiettivo per la fascia destra. La posizione per ora intransigente dell’Arsenal (che dà l’ok alla formula del prestito ma pretende un obbligo di riscatto a 15 milioni) rischia tuttavia di tramutare la trattativa in uno Xhaka-bis. Per questo motivo Pinto sta prendendo in esame delle alternative. Nei giorni, oltre a valutare Touré dell’Eintracht, l’agente Mendes ha proposto Joao Mario del Porto. Classe 2000, ambidestro, ha un costo ancora contenuto (10-12 milioni). Il club lusitano non chiude ad una partenza anche se il sostituto del ragazzo (fermo ora per un problema muscolare alla coscia sinistra), Manafa, si è lesionato il tendine rotuleo.

(Il Messaggero)