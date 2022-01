Nuno Campos: «Nella Roma solo 14 giocatori di livello. Mourinho da solo non può fare miracoli»

ELEVEN SPORTS PORTUGAL - Torna a parlare Nuno Campos. L'ex vice di Paulo Fonseca nella sua avventura alla Roma, oggi allenatore del Santa Clara, è stato intervistato nel podcast Planeta Eleven. Nel suo intervento ha parlato dell'arrivo di Sergio Oliveira, oltre che dell'andamento del club giallorosso in campionato. Queste le sue parole:

“Oliveira sarà di grande aiuto alla Roma, si è meritata questa opportunità. È stato il mio giocatore al Paços de Ferreira, è un campione, uno con una forte personalità. Sarà di grande aiuto, ha già segnato un rigore decisivo. A Roma la pressione su squadra e allenatore è pari ai club più grandi del mondo. C’è un’enorme pressione per la vittoria dello scudetto ma la Roma ne ha vinti solo tre in tutta la sua storia. Mourinho è uno dei migliori allenatori del mondo ma se non gli si dà del tempo e se non si investe nella squadra, potrebbe essere un flop. Nessun allenatore può fare miracoli. Alcuni posso fare di più, altri di meno, ma nessuno può fare miracoli. Puoi anche prendere Mourinho, ma non puoi sperare di vincere qualcosa se fai giocare sempre solo 12-13 giocatori. Penso che i tifosi abbiano capito, la Roma ha solo 14 giocatori di buon livello, non bastano per vincere“.