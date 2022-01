Morto Mario Macalli: presidente della C per 18 anni

"E' morto Mario Macalli, dopo anni di grave malattia. I club di Lega Pro lo piangono con dolore, E' stato il presidente della Serie C per tanti lunghissimi anni. Ha creduto fortemente nel ruolo della Serie C, come fucina di giovani calciatori e il calcio dei Comuni d'Italia". Lo ha reso noto, con queste parole sui social, il presidente della Lega Pro. Cordoglio anche dalla Lega di Serie A, con il presidente Paolo Dal Pino, l'amministratore delegato Luigi De Siervo e l'intera Lega Serie A che esprimono "le proprie sentite condoglianze alla famiglia di Mario Macalli, storico presidente della Lega di Serie C scomparso oggi all'eta' di 84 anni".