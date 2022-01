Morais (ex vice di Mourinho): "José sta mettendo le basi per costruire un team vincente"

TELE RADIO STEREO - José Morais è stato il vice allenatore di Mourinho in quattro diverse esperienze: Porto, Inter, Real Madrid e Chelsea. Il tecnico portoghese è intervenuto ai microfoni della radio. Ecco le sue parole:

Lei ha lavorato a lungo con Mourinho, avete vinto tanti trofei, che idea si è fatto della prima parte di stagione di Mou?

"Ogni stagione è diversa dalle altre. José sta lavorando sulla mentalità, sulla fiducia, sta mettendo le basi per costruire un team vincente. Ottima prima parte di annata secondo me, anche considerando infortuni e covid. Reputo che la prossima metà di campionato abbia delle prospettive migliori di quella appena conclusa".

Ci sono stati già dei miglioramenti con Mourinho in panchina?

"Sì, anche guardando gli obiettivi che aveva in testa il mister. La Roma sta migliorando nel gioco, ma soprattutto nel carattere e nell'impegno per raggiungere risultati vincenti".

Mourinho potrebbe portare la Roma tra le prime quattro o riportare un trofeo a Roma?

"Se sarà possibile arrivare più in alto in classifica ci proverà. Se oltre a un gruppo vincente c'è sintonia è più facile raggiungere dei risultati. A nessuno piace conquistare trofei più di Mourinho. State certi che lui spingerà i giocatori al massimo".

Quali giocatori della Roma ritiene più importanti per Mourinho?

"Mourinho ama tutti i suoi giocatori, ama quelli che hanno voglia di migliorarsi, di lottare, ama il carisma. A lui non interessa il curriculum o il nome del giocatore, ma solo che la squadra abbia queste caratteristiche".

Circa il ruolo del secondo allenatore.

"Chi ricopre quel ruolo deve avere una grande personalità, un leader, un professionista serio di cui ci si possa fidare ciecamente, oltre a essere competente".