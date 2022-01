Il giro di tamponi effettuato dai giocatori ha confermato la positività di due giocatori della Roma, uno di questi è Borja Mayoral, già in isolamento da ieri dopo essere stato a stretto contatto con una persona contagiata. Il centravanti, in vacanza a Dubai durante la sosta natalizia, è in buone condizioni e si trova in isolamento dove in questi giorni si è allenato individualmente.

(corrieredellosport.it)

