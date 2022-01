Malagò: "Senza stadio il futuro di Roma e Lazio è segnato"

NEW SOUND LEVEL - Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare, alla trasmissione e si è soffermato sulla possibilità di costruire un nuovo stadio per Roma e Lazio. Le parole del numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano: "Queste società se non ambiscono a farsi uno stadio come le altre società prima o poi avranno un futuro segnato. Mi auguro che questo avvenga, se un giorno io prelevassi una squadra di calcio la prima cosa che farei è darle una casa".