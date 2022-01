Arrivato ieri a Ciampino, ora Maitland-Niles è ufficialmente un giocatore della Roma: come annunciato dal club giallorosso, l'inglese arriva dall'Arsenal in prestito fino a giugno. Il classe '97, in grado di ricoprire diversi ruoli come ha sottolineato il General Manager Tiago Pinto, indosserà la maglia numero 15.