Maitland-Niles: domani alle 14.30 la presentazione

Dopo il debutto contro la Juve domenica scorsa, domani le prime parole da giocatore della Roma per Ainsley Maitland-Niles. Il difensore giallorosso, arrivato in prestito dall'Arsenal, sarà presentato ufficialmente domani alla stampa. Programmata per le 14.30 di giovedì 13 gennaio la conferenza stampa a Trigoria.