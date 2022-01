Lecce: scarico per chi ha giocato contro il Pordenone, classica seduta di allenamento per il resto del gruppo. Assenti Bleve, Paganini e Tuia

Il Lecce si prepara alla partita di Coppa Italia contro la Roma, in programma giovedì 20 gennaio alle ore 21 e valida per gli ottavi di finale. Il club di Serie B è tornato ad allenarsi dopo la vittoria in trasferta contro il Pordenone. Questo il report dell'allenamento odierno: "Rientrati in nottata dalla trasferta vittoriosa con il Pordenone, la squadra si è ritrovata questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA per la ripresa della preparazione. I giallorossi sono attesi dal match infrasettimanale di giovedì sera all’Olimpico con la Roma, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. I calciatori impegnati ieri hanno svolto un lavoro di scarico mentre il resto del gruppo si è allenamento regolarmente agli ordini di mister Baroni. Alla seduta non hanno partecipato gli assenti Bleve, Paganini e Tuia. Domani mattina allenamento sul campo dell’Acaya".

(uslecce.it)

