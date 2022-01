Lando Fiorini, domani alle 12 l'inaugurazione del murale a Testaccio

Il volto sorridente di Lando Fiorini è apparso sulla facciata di un palazzo Ater di Testaccio. E’ l’omaggio che l’As Roma ha deciso di realizzare al celebre cantautore capitolino. Per la presentazione ufficiale del murale bisogna attendere il 27 gennaio. E' quella infatti la data in cui ricorre l'anniversario della nascita di Fiorini.

L’opera, realizzata dall'artista Lucamaleonte e promossa dall’As Roma e dall’Ater con il patrocinio della regione Lazio, rientra tra le iniziative messe in campo dal club giallorosso per i 150 anni di Roma Capitale. E' stata realizzata in via Evangelista Torricelli, a Testaccio, quartiere che, a proposito di celebrazioni, sta festeggiando il centenario della propria nascita. L'inaugurazione, come annunciato dal figlio del cantautore Francesco Saverio Fiorini, si terrà domani alle 12.