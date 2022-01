Juan Jesus: "Voglio dimostrare ciò che a Roma non ho avuto la possibilità di esprimere”

L'ex giallorosso Juan Jesus ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica, concentrandosi sulla sua esperienza con la maglia del Napoli e tornando su quella con la Roma. Queste le sue parole: "Sono venuto qui con professionalità, senza mai fare polemiche, sempre con rispetto, gli allenatori hanno fatto le loro scelte ma sapevo che potevo aiutare molto di più la Roma come sto facendo ora a Napoli. Quest’anno non era per mettermi in mostra, io sono così, poi se devo rimanere deciderà il direttore ed il mister, ora sono contento in quello che sto facendo. Non dipende solo da me”.

(Radio Kiss Kiss)