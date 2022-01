Joao Sacramento e Luis Campos insieme a Istanbul. Possibile futuro al Galatasaray per l'ex vice di Mourinho (FOTO)

Sembrava che il futuro di Joao Sacramento dovesse essere al Benfica, nella squadra B, ma le cose sono andate diversamente e ora nel destino dell'ex vice di Mourinho potrebbe esserci la Turchia, più precisamente il Galatasaray. Nella giornata di ieri Sacramento è stato visto a Istanbul in compagnia di Luis Campos, uno dei maggiori dirigenti in ambito di calciomercato, con cui ha lavorato ai tempi del Lille. L'ex consulente del Monaco incontrerà il presidente del Galatasaray e secondo quanto riferisce il portale turco Sacramento potrebbe entrare a far parte dello staff tecnico del club turco.

Luis Campos’la birlikte Mourinho’nun daha önce yardımcılığını da yapan 32 yaşındaki Joao Sacramento da İstanbul’a geldi. Campos Lille doneminde de Sacramento ile calismisti… pic.twitter.com/GBEfTXNv3f — Yakup Çınar (@yakupcinar) January 19, 2022

(yenisafak.com)

