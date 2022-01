Infantino: "Lo Stadio Olimpico va intitolato a Rossi e in fretta. Mondiali ogni due anni? Anche gli Europei"

RADIO RAI - Il Presidente della Fifa Gianni Infantino è intervenuto questa mattina ai microfoni della trasmissione Radio Anch'io lo Sport e si è espresso su alcuni temi delicati come quello della possibilità di far giocare il Mondiale ogni due anni, ma anche della proposta di intitolare lo Stadio Olimpico a Paolo Rossi. Le sue parole:

Su Mondiali ed Europei: "Con un Mondiale biennale anche gli Europei potrebbero aver luogo ogni due anni. Non è una richiesta mia ma del Congresso Fifa che ha chiesto uno studio di fattibilità. Dal punto di vista sportivo funziona, l'impatto economico è positivo per tutti. Quello che è più importante è che è positivo per la protezione dei campionati nazionali e per i calciatori stessi, ci sarebbero meno partite con una pausa in luglio. In Europa ovviamente c'è contrarietà ma bisogna trovare il modo di includere il mondo nel calcio".

Sulla possibilità di intitolare lo Stadio Olimpico a Rossi: "Non esiste essere contrari a Pablito, dobbiamo sostenere l'idea di intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi. Nessuno come lui ha avuto l'impatto che ha avuto sugli italiani all'estero. Dal Mondiale 1982 tutti gli italiani nel mondo erano guardati in modo diverso. Per me va fatto e va fatto in fretta, mi complimento con il Parlamento e il Governo. I giovani devono ricordare Rossi".