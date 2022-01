Gravina: "Vorremmo fermare la Serie A per gli spareggi del Mondiale, ma il calendario è molto intasato"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in diretta a RAI 2 al programma Dribbling di un possibile blocco del campionato in vista degli spareggi per il Mondiale in Qatar, che si terranno a marzo. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: "È una nostra esigenza, la mia risposta per lo stop del campionato è sì, ma questo sì deve essere calato nella realtà, ben consci che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni, ci sono anche partite da recuperare. Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative e che si possa mettere la nazionale nelle condizioni di poter testare la squadra per qualche giorno in più".